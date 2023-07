Robinhood Aktie News: Robinhood am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Robinhood im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Robinhood. Die Robinhood-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 11,00 EUR ab.

Die Aktie verlor um 08:55 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,1 Prozent auf 11,00 EUR. Im Tief verlor die Robinhood-Aktie bis auf 11,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.101 Robinhood-Aktien.

Am 04.11.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,15 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 19,55 Prozent Plus fehlen der Robinhood-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 7,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Robinhood-Aktie derzeit noch 35,27 Prozent Luft nach unten.

Am 10.05.2023 hat Robinhood die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,57 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,45 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 441,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 47,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Robinhood einen Umsatz von 299,00 USD eingefahren.

Voraussichtlich am 02.08.2023 dürfte Robinhood Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Robinhood-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 31.07.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,617 USD je Robinhood-Aktie.

