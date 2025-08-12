DAX24.350 +0,7%ESt505.426 +0,7%Top 10 Crypto16,73 -1,6%Dow44.836 -0,2%Nas21.731 +0,1%Bitcoin101.544 -3,6%Euro1,1665 -0,3%Öl66,42 +1,0%Gold3.345 -0,3%
Fokus auf Aktienkurs

Robinhood Aktie News: Robinhood am Donnerstagnachmittag kaum bewegt

14.08.25 16:09 Uhr
Robinhood Aktie News: Robinhood am Donnerstagnachmittag kaum bewegt

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Robinhood. Mit einem Kurs von 108,63 USD zeigte sich die Robinhood-Aktie im NASDAQ-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Robinhood-Aktie kam im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 108,63 USD. Bei 109,22 USD markierte die Robinhood-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Robinhood-Aktie ging bis auf 106,36 USD. Bei 107,65 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der Robinhood-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.591.197 Stück gehandelt.

Am 13.08.2025 markierte das Papier bei 117,69 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.08.2024 bei 18,58 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Robinhood-Aktie derzeit noch 82,90 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Robinhood-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Robinhood 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Robinhood am 30.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,21 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 44,91 Prozent auf 997,00 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 688,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Robinhood wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Robinhood im Jahr 2025 1,57 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

