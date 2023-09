Robinhood Aktie News: Robinhood gibt am Mittag ab

Notierung im Blick

Die Aktie von Robinhood gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Robinhood-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 10,58 USD ab.

Die Robinhood-Aktie notierte um 11:53 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 10,58 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 22.916 Robinhood-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,23 USD) erklomm das Papier am 20.07.2023. 25,05 Prozent Plus fehlen der Robinhood-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 7,57 USD erreichte der Anteilsschein am 29.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Robinhood-Aktie mit einem Verlust von 28,45 Prozent wieder erreichen.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Robinhood am 02.08.2023. Mit einem EPS von 0,03 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Robinhood mit -0,34 USD je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite standen 486,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 318,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2023 terminiert.

Analysten gehen davon aus, dass Robinhood 2023 einen Verlust in Höhe von -0,521 USD je Aktie ausweisen dürften.

