Robinhood Aktie News: Robinhood verliert am Nachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Robinhood. Die Robinhood-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 10,52 USD nach.

Die Robinhood-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr um 0,9 Prozent auf 10,52 USD nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Robinhood-Aktie bis auf 10,47 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,63 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 989.799 Robinhood-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,23 USD erreichte der Titel am 20.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Robinhood-Aktie 25,76 Prozent zulegen. Am 29.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 7,57 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Robinhood-Aktie.

Robinhood ließ sich am 02.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 52,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 486,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 318,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 24.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Robinhood einen Verlust von -0,521 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

