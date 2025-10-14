Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood verbilligt sich am Abend

Kursentwicklung

Die Aktie von Robinhood gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Robinhood gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 139,50 USD abwärts.

Die Robinhood-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 139,50 USD abwärts. In der Spitze fiel die Robinhood-Aktie bis auf 133,08 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 136,82 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.702.495 Robinhood-Aktien umgesetzt.

Bei 153,83 USD markierte der Titel am 07.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Robinhood-Aktie somit 9,32 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.11.2024 bei 23,00 USD. Mit Abgaben von 83,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Robinhood-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 30.07.2025 legte Robinhood die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,21 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Robinhood 997,00 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 44,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 688,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Robinhood Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Am 04.11.2026 wird Robinhood schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Robinhood einen Gewinn von 1,74 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

