Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood präsentiert sich am Nachmittag stärker

14.11.25 16:08 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Robinhood. Zuletzt ging es für das Robinhood-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 121,87 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Robinhood-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 121,87 USD. Die Robinhood-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 121,90 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 115,08 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.102.547 Robinhood-Aktien.

Am 07.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 153,83 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,23 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 29,68 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 75,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Robinhood-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Robinhood ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,61 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,17 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,28 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 99,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Robinhood einen Umsatz von 643,00 Mio. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Robinhood am 18.02.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Robinhood-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,02 USD fest.

Redaktion finanzen.net

