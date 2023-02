Robinhood Aktie News: Robinhood zieht am Mittwochmittag an

Aktien in diesem Artikel Robinhood 9,24 EUR

Die Robinhood-Aktie notierte im BMN-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 9,44 EUR. Bei 9,44 EUR markierte die Robinhood-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 9,36 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 100 Robinhood-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 14,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.03.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Robinhood-Aktie somit 35,78 Prozent niedriger. Am 16.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,40 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 47,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Robinhood-Aktie.

Am 08.02.2023 lud Robinhood zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,19 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,49 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Robinhood in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 380,00 USD im Vergleich zu 362,71 USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 27.04.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Robinhood im Jahr 2025 0,205 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

