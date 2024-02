Robinhood Aktie News: Robinhood am Donnerstagmittag mit Kursplus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Robinhood gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Robinhood legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,4 Prozent auf 13,43 USD.

Die Robinhood-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:02 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 13,43 USD. Der Tagesumsatz der Robinhood-Aktie belief sich zuletzt auf 49.013 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.02.2024 auf bis zu 13,89 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 3,43 Prozent Plus fehlen der Robinhood-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 7,91 USD fiel das Papier am 17.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Robinhood-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,667 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Robinhood am 13.02.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,95 Prozent auf 471,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 380,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 25.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,166 USD je Aktie in den Robinhood-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

Analyst pessimistisch für Coinbase-Aktie und die Quartalszahlen - Optimismus für anderen Titel

Robinhood-Aktie im Aufwind: Robinhood mit Umsatzsprung und weiter roten Zahlen

Ausblick: Robinhood veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal