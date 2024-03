Robinhood Aktie News: Robinhood am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Robinhood. Die Aktionäre schickten das Papier von Robinhood nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 18,28 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 18,28 USD zu. Der Kurs der Robinhood-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 18,36 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,82 USD. Bisher wurden heute 1.280.538 Robinhood-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 19,22 USD erreichte der Titel am 14.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Robinhood-Aktie. Am 17.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,92 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Robinhood-Aktie derzeit noch 56,70 Prozent Luft nach unten.

Robinhood-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,333 USD belaufen.

Robinhood ließ sich am 13.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,03 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Robinhood mit -0,19 USD je Aktie genauso viel verdiente. Das vergangene Quartal hat Robinhood mit einem Umsatz von insgesamt 471,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 380,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 23,95 Prozent gesteigert.

Am 25.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Robinhood veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Robinhood-Aktie in Höhe von 0,213 USD im Jahr 2024 aus.

