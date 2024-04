Robinhood Aktie News: Robinhood am Montagnachmittag im Plus

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Robinhood. Zuletzt ging es für das Robinhood-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 18,11 USD.

Die Robinhood-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 18,11 USD. In der Spitze gewann die Robinhood-Aktie bis auf 18,26 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,08 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 280.705 Robinhood-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 20,54 USD. Dieser Kurs wurde am 28.03.2024 erreicht. Derzeit notiert die Robinhood-Aktie damit 11,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 17.11.2023 auf bis zu 7,92 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Robinhood-Aktie mit einem Verlust von 56,28 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,333 USD je Robinhood-Aktie.

Am 13.02.2024 hat Robinhood in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Mit einem EPS von 0,03 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Robinhood mit -0,19 USD je Aktie genauso viel verdiente. Robinhood hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 471,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 380,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte Robinhood Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Robinhood möglicherweise am 07.05.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Robinhood-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,279 USD je Aktie.

