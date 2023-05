Robinhood Aktie News: Robinhood gibt am Vormittag nach

Aktien in diesem Artikel Robinhood 7,99 EUR

Die Robinhood-Aktie musste um 08:15 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 7,99 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Robinhood-Aktie bei 7,99 EUR. Mit einem Wert von 8,16 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 100 Robinhood-Aktien umgesetzt.

Bei 13,20 EUR markierte der Titel am 03.11.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 65,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 18.06.2022 Kursverluste bis auf 6,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Robinhood-Aktie ist somit 19,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 10.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,57 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,45 USD erwirtschaftet worden. Robinhood hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 441,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 47,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 299,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 16.08.2023 dürfte Robinhood Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,652 USD je Aktie in den Robinhood-Büchern.

