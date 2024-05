Robinhood Aktie News: Robinhood am Nachmittag mit Kurseinbußen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Robinhood gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Robinhood-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 17,91 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 17,91 USD. Die Robinhood-Aktie gab in der Spitze bis auf 17,85 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,28 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 598.406 Robinhood-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.03.2024 auf bis zu 20,54 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,68 Prozent. Bei 7,92 USD fiel das Papier am 17.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Robinhood-Aktie 126,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Robinhood-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,333 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Robinhood 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Robinhood am 08.05.2024. Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Robinhood im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 39,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 624,00 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 447,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2024 terminiert.

In der Robinhood-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,498 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

