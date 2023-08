Robinhood Aktie News: Robinhood verbilligt sich am Dienstagmittag

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Robinhood. Die Robinhood-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 9,67 EUR.

Die Robinhood-Aktie musste um 11:49 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 9,67 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Robinhood-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 9,67 EUR aus. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 9,67 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Robinhood-Aktien beläuft sich auf 100 Stück.

Am 04.11.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,15 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,06 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.12.2022 Kursverluste bis auf 7,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 26,33 Prozent würde die Robinhood-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 03.08.2023 lud Robinhood zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS wurde mit 0,03 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,34 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Robinhood hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 486,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 52,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 318,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 24.10.2023 dürfte Robinhood Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Robinhood-Verlust in Höhe von -0,520 USD je Aktie aus.

