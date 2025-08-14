Robinhood Aktie News: Robinhood am Nachmittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Robinhood. Im NASDAQ-Handel gewannen die Robinhood-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Um 15:53 Uhr ging es für das Robinhood-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 111,70 USD. Der Kurs der Robinhood-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 112,75 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 110,75 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Robinhood-Aktien beläuft sich auf 1.528.370 Stück.

Am 13.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 117,69 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Robinhood-Aktie ist somit 5,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 18,71 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.09.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die Robinhood-Aktie mit einem Verlust von 83,25 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Robinhood-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Robinhood am 30.07.2025. In Sachen EPS wurden 0,42 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Robinhood 0,21 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 44,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 997,00 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 688,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Robinhood-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,57 USD fest.

