Robinhood Aktie News: Robinhood am Vormittag mit Kursplus

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Robinhood. Die Aktionäre schickten das Papier von Robinhood nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 11,05 EUR.

Das Papier von Robinhood konnte um 09:21 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,6 Prozent auf 11,05 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Robinhood-Aktie bei 11,05 EUR. Bei 11,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via Tradegate 327 Robinhood-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,84 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,12 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 35,57 Prozent könnte die Robinhood-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 07.11.2023 hat Robinhood in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,09 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 467,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 361,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 25.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,652 USD je Robinhood-Aktie stehen.

