Robinhood Aktie News: Robinhood gibt am Nachmittag nach

Die Robinhood-Aktie notierte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 8,45 USD. In der Spitze fiel die Robinhood-Aktie bis auf 8,43 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,50 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.196.416 Robinhood-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.11.2022 bei 12,76 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 51,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,81 USD. Dieser Wert wurde am 17.06.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Robinhood-Aktie mit einem Verlust von 19,41 Prozent wieder erreichen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Robinhood am 10.05.2023 vor. Das EPS lag bei -0,57 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,45 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 441,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 47,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 299,00 USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Robinhood am 16.08.2023 vorlegen.

In der Robinhood-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,646 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

