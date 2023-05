Robinhood Aktie News: Robinhood am Dienstagvormittag in Rot

Aktien in diesem Artikel Robinhood 7,83 EUR

Die Robinhood-Aktie gab im Tradegate-Handel um 08:26 Uhr um 1,4 Prozent auf 7,84 EUR nach. Bei 7,84 EUR markierte die Robinhood-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 7,84 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 59 Robinhood-Aktien den Besitzer.

Bei 13,15 EUR erreichte der Titel am 04.11.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 67,84 Prozent Plus fehlen der Robinhood-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,50 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Robinhood-Aktie ist somit 17,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Robinhood am 10.05.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,57 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 47,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 441,00 USD umgesetzt, gegenüber 299,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Am 16.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Robinhood veröffentlicht werden.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,652 USD je Robinhood-Aktie in den Büchern stehen.

