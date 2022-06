Robinhood Aktie News: Robinhood am Donnerstagmittag stabil

GO

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX bricht nach Fed- und SNB-Zinserhöhung ein -- Delivery Hero bestätigt Ziele -- Nordex fliegt aus SDAX und TecDAX -- GAZPROM im Fokus

Warburg Research stuft Südzucker auf "Hold" hoch. Veolia will britisches Entsorgungsgeschäft verkaufen - Entspannung in Suez-Übernahme erhofft. Schweizerische Nationalbank: Credit Suisse und UBS haben Kapitalposition verbessert. Roche muss erneut Forschungsrückschlag einstecken. Gericht will im Braunschweiger Diesel-Betrugsprozess auch Staatsanwälte befragen.