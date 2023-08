Robinhood Aktie News: Robinhood am Mittag mit roter Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Robinhood gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Robinhood-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 10,36 USD abwärts.

Der Robinhood-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 11:43 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 10,36 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Robinhood-Aktien beläuft sich auf 4.356 Stück.

Am 20.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,23 USD an. Der derzeitige Kurs der Robinhood-Aktie liegt somit 21,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 29.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,57 USD ab. Abschläge von 26,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Robinhood am 03.08.2023. Das EPS lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte Robinhood ebenfalls ein EPS von -0,34 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 486,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 318,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Robinhood am 24.10.2023 präsentieren.

2023 dürfte Robinhood einen Verlust von -0,520 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

