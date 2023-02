Robinhood Aktie News: Robinhood tendiert am Mittag südwärts

Aktien in diesem Artikel Robinhood 9,54 EUR

Das Papier von Robinhood gab in der BMN-Sitzung ab. Um 12:13 Uhr ging es um 2,2 Prozent auf 9,56 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Robinhood-Aktie bis auf 9,48 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,74 EUR. Zuletzt wechselten 50 Robinhood-Aktien den Besitzer.

Bei 14,70 EUR markierte der Titel am 29.03.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Robinhood-Aktie 34,97 Prozent zulegen. Am 16.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,40 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Robinhood-Aktie.

Robinhood ließ sich am 08.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Robinhood -0,49 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 380,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 362,71 USD in den Büchern standen.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.04.2023 veröffentlicht.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,654 USD je Robinhood-Aktie.

