Robinhood Aktie News: Robinhood tendiert am Mittwochvormittag seitwärts

Aktien in diesem Artikel Robinhood 7,55 EUR

-1,31% Charts

News

Analysen

Anleger zeigten sich um 09:01 Uhr bei der Robinhood-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 7,72 EUR. Die Robinhood-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,72 EUR aus. In der Spitze fiel die Robinhood-Aktie bis auf 7,62 EUR. Bei 7,65 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Der Tagesumsatz der Robinhood-Aktie belief sich zuletzt auf 2.053 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,15 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.11.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 70,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 6,50 EUR fiel das Papier am 17.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 15,75 Prozent könnte die Robinhood-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 10.05.2023 hat Robinhood die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Robinhood vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,57 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 441,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Robinhood 299,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Robinhood am 16.08.2023 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Robinhood im Jahr 2023 -0,646 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

NASDAQ-Titel Robinhood-Aktie legt zu: Robinhood macht mehr Umsatz

Ausblick: Robinhood legt Quartalsergebnis vor

Coinbase, Robinhood & Co.: So viel Geld ließen sich Kryptounternehmen Lobby-Arbeit 2022 kosten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Robinhood Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Robinhood Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Robinhood

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com