Robinhood Aktie News: Anleger greifen bei Robinhood am Mittag zu

Die Aktie von Robinhood gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Robinhood konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,4 Prozent auf 12,43 USD.

Um 11:54 Uhr ging es für das Robinhood-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 12,43 USD. Von der Robinhood-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.751 Stück gehandelt.

Am 04.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,76 USD an. 2,65 Prozent Plus fehlen der Robinhood-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,57 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,10 Prozent.

Am 10.05.2023 hat Robinhood die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,57 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Robinhood ein EPS von -0,45 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Robinhood mit einem Umsatz von insgesamt 441,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 299,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 47,49 Prozent gesteigert.

Am 02.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Robinhood rechnen Experten am 31.07.2024.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,617 USD je Robinhood-Aktie stehen.

