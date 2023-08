Robinhood Aktie News: Robinhood am Mittag tiefer

So bewegt sich Robinhood

Die Aktie von Robinhood gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Robinhood-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 9,22 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 10:27 Uhr in der Tradegate-Sitzung 2,1 Prozent auf 9,22 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Robinhood-Aktie bei 9,20 EUR. Bei 9,31 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.405 Robinhood-Aktien umgesetzt.

Bei 13,15 EUR markierte der Titel am 04.11.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 42,62 Prozent könnte die Robinhood-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,12 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Robinhood-Aktie 22,78 Prozent sinken.

Am 03.08.2023 hat Robinhood die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 52,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 486,00 USD umgesetzt, gegenüber 318,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Robinhood wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 24.10.2023 vorlegen.

Laut Analysten dürfte Robinhood im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,520 USD einfahren.

