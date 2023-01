Robinhood Aktie News: Robinhood am Mittwochmittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Robinhood 8,66 EUR

Die Robinhood-Aktie wies um 12:22 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 8,66 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Robinhood-Aktie ging bis auf 8,66 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,66 EUR.

Am 29.03.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,65 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Robinhood-Aktie somit 40,89 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,44 EUR am 17.06.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Robinhood-Aktie 34,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Robinhood am 02.11.2022. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Robinhood ein Ergebnis je Aktie von -2,06 USD vermeldet. Der Umsatz wurde auf 361,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 364,92 USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Robinhood wird am 08.02.2023 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 25.01.2024.

In der Robinhood-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -1,126 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

