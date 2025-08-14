Robinhood Aktie News: Robinhood verbilligt sich am Nachmittag

Robinhood im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Robinhood. Die Robinhood-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 2,6 Prozent auf 111,15 USD ab.

Die Robinhood-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,6 Prozent auf 111,15 USD abwärts. In der Spitze büßte die Robinhood-Aktie bis auf 111,12 USD ein. Bei 113,09 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.096.463 Robinhood-Aktien den Besitzer.

Am 13.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 117,69 USD. Derzeit notiert die Robinhood-Aktie damit 5,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 18,71 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.09.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 83,17 Prozent.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Robinhood-Aktie.

Am 30.07.2025 lud Robinhood zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,42 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,21 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 44,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 688,00 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 997,00 Mio. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Robinhood am 29.10.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Robinhood ein EPS in Höhe von 1,57 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

Wie Cathie Wood der Wall Street mithilfe von Kryptoinvestments ein Schnippchen schlägt

Passwort zur Wallet vergessen: So können Krypto-Investoren ihre Passwörter wiederherstellen

Robinhood-Aktie dennoch schwächer: Starkes zweites Quartal - Robinhood mit Gewinn- und Umsatzplus