Robinhood Aktie News: Robinhood am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Robinhood. Mit einem Kurs von 10,68 USD zeigte sich die Robinhood-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt kaum verändert.

Mit einem Kurs von 10,68 USD zeigte sich die Robinhood-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr kaum verändert. Bei 10,71 USD markierte die Robinhood-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Robinhood-Aktie bei 10,58 USD. Bei 10,66 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 414.927 Robinhood-Aktien.

Bei 13,23 USD erreichte der Titel am 20.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,88 Prozent hinzugewinnen. Bei 7,57 USD erreichte der Anteilsschein am 29.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Robinhood-Aktie liegt somit 41,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Robinhood veröffentlichte am 02.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 52,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 486,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 318,00 USD in den Büchern gestanden.

Robinhood wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 24.10.2023 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass Robinhood 2023 einen Verlust in Höhe von -0,521 USD je Aktie ausweisen dürften.

