Robinhood Aktie News: Robinhood am Montagmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Robinhood gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Robinhood-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 14,05 USD.

Um 01:59 Uhr sprang die Robinhood-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 14,05 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Robinhood-Aktie bei 14,36 USD. Bei 13,38 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 34.950.701 Robinhood-Aktien.

Am 16.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,36 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Robinhood-Aktie derzeit noch 2,21 Prozent Luft nach oben. Am 17.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,91 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Robinhood-Aktie liegt somit 77,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,333 USD je Robinhood-Aktie.

Robinhood ließ sich am 13.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Robinhood ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,19 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 471,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Robinhood einen Umsatz von 380,00 USD eingefahren.

Am 25.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Robinhood-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,188 USD fest.

