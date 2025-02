Robinhood Aktie News: Robinhood am Nachmittag auf grünem Terrain

Kurs der Robinhood

Die Aktie von Robinhood zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Robinhood-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 61,61 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 61,61 USD zu. Kurzfristig markierte die Robinhood-Aktie bei 61,61 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 61,04 USD. Zuletzt wechselten 1.029.560 Robinhood-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 66,07 USD erreichte der Titel am 15.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Robinhood-Aktie 7,24 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,39 USD. Dieser Wert wurde am 22.02.2024 erreicht. Mit Abgaben von 78,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Robinhood-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Robinhood am 12.02.2025. Das EPS wurde auf 1,04 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,03 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,01 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 110,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 481,00 Mio. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2025 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,44 USD je Aktie in den Robinhood-Büchern.

