Robinhood Aktie News: Robinhood am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Robinhood. Die Aktionäre schickten das Papier von Robinhood nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 112,94 USD.

Die Robinhood-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 112,94 USD. Die Robinhood-Aktie sank bis auf 111,04 USD. Mit einem Wert von 116,30 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Robinhood-Aktie belief sich zuletzt auf 1.753.225 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.08.2025 auf bis zu 117,69 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der Robinhood-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.09.2024 bei 18,71 USD. Mit Abgaben von 83,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Robinhood-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,42 USD, nach 0,21 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 997,00 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 688,00 Mio. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Robinhood am 29.10.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,60 USD je Robinhood-Aktie belaufen.

