Robinhood Aktie News: Robinhood präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Robinhood. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 4,4 Prozent auf 12,46 USD zu.

Um 16:08 Uhr wies die Robinhood-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 4,4 Prozent auf 12,46 USD nach oben. Kurzfristig markierte die Robinhood-Aktie bei 12,47 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 12,04 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 3.680.722 Robinhood-Aktien.

Am 20.07.2023 markierte das Papier bei 13,23 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Robinhood-Aktie ist somit 6,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.12.2022 bei 7,57 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Robinhood-Aktie derzeit noch 39,22 Prozent Luft nach unten.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Robinhood am 07.11.2023. Robinhood hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,09 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,20 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Robinhood hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 467,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 29,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 361,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 25.01.2024 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Robinhood-Verlust in Höhe von -0,652 USD je Aktie aus.

