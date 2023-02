Robinhood Aktie News: Robinhood am Vormittag mit Einbußen

Aktien in diesem Artikel Robinhood 9,44 EUR

Die Robinhood-Aktie musste um 08:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 9,44 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Robinhood-Aktie bisher bei 9,44 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 9,64 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1 Robinhood-Aktien umgesetzt.

Am 29.03.2022 markierte das Papier bei 14,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,56 Prozent könnte die Robinhood-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 17.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 6,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 46,58 Prozent würde die Robinhood-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Robinhood ließ sich am 08.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Robinhood -0,49 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,77 Prozent auf 380,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 362,71 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 27.04.2023 dürfte Robinhood Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,654 USD je Robinhood-Aktie belaufen.

