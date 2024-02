Robinhood Aktie News: Robinhood am Mittag mit Kurseinbußen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Robinhood gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Robinhood-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 13,87 USD.

Das Papier von Robinhood gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 11:55 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 13,87 USD abwärts. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 63.858 Robinhood-Aktien umgesetzt.

Am 17.02.2024 markierte das Papier bei 14,36 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Robinhood-Aktie ist somit 3,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 17.11.2023 auf bis zu 7,91 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Robinhood-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,333 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Robinhood 0,000 USD aus.

Robinhood veröffentlichte am 13.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Robinhood ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,19 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Robinhood im vergangenen Quartal 471,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Robinhood 380,00 USD umsetzen können.

Robinhood dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Robinhood-Aktie in Höhe von 0,188 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

