Robinhood Aktie News: Robinhood am Donnerstagnachmittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Robinhood. Der Robinhood-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 5,0 Prozent auf 56,29 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Robinhood nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 5,0 Prozent auf 56,29 USD. Bei 56,27 USD markierte die Robinhood-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 59,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.150.376 Robinhood-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (66,07 USD) erklomm das Papier am 15.02.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 13,39 USD erreichte der Anteilsschein am 22.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Robinhood-Aktie mit einem Verlust von 76,21 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Robinhood 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Robinhood am 12.02.2025 vor. In Sachen EPS wurden 1,04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Robinhood 0,03 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Robinhood in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 110,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,01 Mrd. USD im Vergleich zu 481,00 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Robinhood-Bilanz für Q1 2025 wird am 07.05.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Robinhood im Jahr 2025 1,48 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

