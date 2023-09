Robinhood Aktie News: Robinhood gibt am Mittwochmittag ab

Aktie im Blick

Die Aktie von Robinhood gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im BMN-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 9,76 EUR.

Um 11:43 Uhr rutschte die Robinhood-Aktie in der BMN-Sitzung um 0,4 Prozent auf 9,76 EUR ab. Die Robinhood-Aktie gab in der Spitze bis auf 9,76 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,80 EUR. Zuletzt wechselten via BMN 66 Robinhood-Aktien den Besitzer.

Bei 13,15 EUR markierte der Titel am 04.11.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 34,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 28.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Robinhood-Aktie derzeit noch 26,19 Prozent Luft nach unten.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Robinhood am 02.08.2023. Das EPS wurde mit 0,03 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,34 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 52,83 Prozent auf 486,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 318,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2023 erfolgen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,521 USD je Robinhood-Aktie in den Büchern stehen.

