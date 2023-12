Robinhood Aktie News: Robinhood am Mittwochmittag billiger

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Robinhood gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Robinhood befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,4 Prozent auf 13,12 USD ab.

Die Robinhood-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 11:55 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 13,12 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 45.731 Robinhood-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,23 USD. Dieser Kurs wurde am 20.07.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,84 Prozent könnte die Robinhood-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 29.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 7,57 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Robinhood-Aktie ist somit 42,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Robinhood ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,09 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,20 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 467,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 361,00 USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Robinhood am 25.01.2024 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Robinhood-Verlust in Höhe von -0,652 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

