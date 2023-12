Robinhood Aktie News: Robinhood am Vormittag im Plus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Robinhood zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Robinhood-Aktie im BMN-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 12,10 EUR zu.

Die Robinhood-Aktie notierte im BMN-Handel um 09:14 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 12,10 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Robinhood-Aktie bei 12,12 EUR. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,00 EUR. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.656 Robinhood-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.12.2023 bei 12,12 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Robinhood-Aktie liegt somit 68,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 07.11.2023 hat Robinhood in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,09 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,20 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 467,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 361,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 25.01.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,652 USD je Robinhood-Aktie.

