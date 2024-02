Robinhood Aktie News: Robinhood am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Robinhood. Die Robinhood-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 13,87 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,6 Prozent auf 13,87 USD. Von der Robinhood-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 28.710 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 14,36 USD. Dieser Kurs wurde am 17.02.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Robinhood-Aktie 3,50 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.11.2023 bei 7,91 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,96 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,333 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Am 13.02.2024 äußerte sich Robinhood zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte Robinhood ebenfalls ein EPS von -0,19 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 380,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 471,00 USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Robinhood am 25.04.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,188 USD je Robinhood-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

Analyst pessimistisch für Coinbase-Aktie und die Quartalszahlen - Optimismus für anderen Titel

Robinhood-Aktie im Aufwind: Robinhood mit Umsatzsprung und weiter roten Zahlen

Ausblick: Robinhood veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal