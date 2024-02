Robinhood Aktie News: Anleger greifen bei Robinhood am Vormittag zu

Robinhood im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Robinhood. Das Papier von Robinhood konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,3 Prozent auf 13,04 EUR.

Die Robinhood-Aktie konnte um 09:07 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 13,04 EUR. Bei 13,05 EUR erreichte die Robinhood-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,05 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 634 Robinhood-Aktien.

Bei 13,29 EUR erreichte der Titel am 16.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,92 Prozent. Am 17.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,30 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Robinhood seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,333 USD je Aktie ausschütten.

Am 13.02.2024 legte Robinhood die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Robinhood hat ein EPS von 0,03 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,19 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Robinhood hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 471,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 380,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Robinhood-Bilanz für Q1 2024 wird am 25.04.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Robinhood ein EPS in Höhe von 0,188 USD in den Büchern stehen haben wird.

