Robinhood Aktie News: Robinhood verliert am Freitagnachmittag

Die Aktie von Robinhood gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Robinhood-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 12,72 USD.

Die Robinhood-Aktie notierte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 12,72 USD. Der Kurs der Robinhood-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 12,65 USD nach. Bei 12,91 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 1.345.843 Robinhood-Aktien.

Am 20.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,23 USD an. Gewinne von 4,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 7,57 USD erreichte der Anteilsschein am 29.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Robinhood-Aktie mit einem Verlust von 40,49 Prozent wieder erreichen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Robinhood am 10.05.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,57 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 47,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 441,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 299,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 02.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 31.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Robinhood.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,603 USD je Robinhood-Aktie belaufen.

