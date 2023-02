Robinhood Aktie News: Robinhood am Mittwochvormittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Robinhood 9,16 EUR

Das Papier von Robinhood gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 08:05 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 9,16 EUR abwärts. Die Robinhood-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 9,16 EUR ab. Bei 9,44 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via Frankfurt 10 Robinhood-Aktien den Besitzer.

Am 29.03.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,65 EUR an. Der aktuelle Kurs der Robinhood-Aktie ist somit 37,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 17.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Robinhood veröffentlichte am 08.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -0,19 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,49 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 380,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 362,71 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.04.2023 erfolgen.

In der Robinhood-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,654 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

