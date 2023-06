Robinhood Aktie News: Robinhood tendiert am Nachmittag schwächer

Aktien in diesem Artikel Robinhood 8,57 EUR

Um 16:08 Uhr rutschte die Robinhood-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 3,2 Prozent auf 9,45 USD ab. In der Spitze fiel die Robinhood-Aktie bis auf 9,43 USD. Mit einem Wert von 9,69 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 1.892.047 Robinhood-Aktien gehandelt.

Am 04.11.2022 erreichte der Anteilsschein mit 12,76 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Robinhood-Aktie 35,03 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,29 USD. Dieser Wert wurde am 23.06.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Robinhood-Aktie liegt somit 29,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Robinhood am 10.05.2023. Robinhood vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,57 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 441,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 299,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 16.08.2023 terminiert.

2023 dürfte Robinhood einen Verlust von -0,636 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

