Robinhood Aktie News: Robinhood am Vormittag mit KursVerlusten

Aktien in diesem Artikel Robinhood 9,08 EUR

-1,30% Charts

News

Analysen

Um 09:22 Uhr ging es für die Robinhood-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 9,10 EUR. Der Kurs der Robinhood-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 9,10 EUR nach. Bei 9,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Robinhood-Aktie belief sich zuletzt auf 250 Aktien.

Robinhood ließ sich am 02.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,16 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 318,00 USD, gegenüber 565,33 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 43,75 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 25.10.2022 erwartet.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,147 USD je Robinhood-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

"Phantom-Anstieg" der Berkshire Hathaway-Aktie entschlüsselt: Darum hat Warren Buffett einen weiteren Grund zur Abneigung gegen Robinhood

Robinhood-Aktie stärker Robinhood schreibt weiter rote Zahlen

Robinhood-Aktie legt deutlich zu: Mitarbeiterzahl wird um fast ein Viertel reduziert

Ausgewählte Hebelprodukte auf Robinhood Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Robinhood Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Robinhood

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com