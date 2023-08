Robinhood Aktie News: Robinhood zeigt sich am Dienstagmittag gestärkt

Kurs der Robinhood

Die Aktie von Robinhood gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Robinhood-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 10,50 USD zu.

Die Robinhood-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 11:46 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 10,50 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Robinhood-Aktien beläuft sich auf 4.669 Stück.

Am 20.07.2023 markierte das Papier bei 13,23 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,00 Prozent. Am 29.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,57 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 27,90 Prozent könnte die Robinhood-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Robinhood ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte Robinhood ebenfalls ein EPS von -0,34 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 486,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 52,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 318,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Robinhood-Bilanz für Q3 2023 wird am 24.10.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Robinhood im Jahr 2023 -0,520 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

