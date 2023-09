Robinhood Aktie News: Robinhood am Freitagnachmittag nahe Vortagesschluss

Robinhood im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Robinhood. Die Robinhood-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ Bsc bei 9,84 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 16:08 Uhr bei der Robinhood-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ Bsc bei 9,84 USD. Den Tageshöchststand markierte die Robinhood-Aktie bei 9,97 USD. In der Spitze fiel die Robinhood-Aktie bis auf 9,77 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 9,91 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 548.234 Robinhood-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,23 USD. Dieser Kurs wurde am 20.07.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Robinhood-Aktie liegt somit 25,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.12.2022 bei 7,57 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,03 Prozent.

Robinhood gewährte am 02.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,03 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,34 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 486,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 52,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 318,00 USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2023 erfolgen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Robinhood 2023 einen Verlust in Höhe von -0,521 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

