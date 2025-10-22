Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood am Abend im Sinkflug

DAX24.151 -0,7%Est505.639 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,52 -3,9%Nas22.647 -1,3%Bitcoin93.065 -0,6%Euro1,1609 ±0,0%Öl62,63 +1,6%Gold4.080 -1,1%
So entwickelt sich Robinhood

22.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Robinhood gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Der Robinhood-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 7,0 Prozent auf 122,60 USD.

Die Robinhood-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr um 7,0 Prozent auf 122,60 USD ab. In der Spitze fiel die Robinhood-Aktie bis auf 120,90 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 131,63 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.885.373 Robinhood-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 153,83 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Robinhood-Aktie mit einem Kursplus von 25,47 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,00 USD. Dieser Wert wurde am 02.11.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 81,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Robinhood-Aktie.

Am 30.07.2025 äußerte sich Robinhood zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,21 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 997,00 Mio. USD – ein Plus von 44,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Robinhood 688,00 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Robinhood wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen. Robinhood dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,77 USD je Robinhood-Aktie.

Redaktion finanzen.net

