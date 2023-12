Robinhood Aktie News: Robinhood am Nachmittag fester

Robinhood im Blick

Die Aktie von Robinhood zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,3 Prozent auf 13,06 USD zu.

Werte in diesem Artikel

Die Robinhood-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 13,06 USD. Zwischenzeitlich stieg die Robinhood-Aktie sogar auf 13,15 USD. Bei 13,01 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt wechselten 2.500.139 Robinhood-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.12.2023 bei 13,45 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Robinhood-Aktie derzeit noch 2,97 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.12.2022 bei 7,57 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 07.11.2023 legte Robinhood die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,09 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 467,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Robinhood 361,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Robinhood am 25.01.2024 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Robinhood einen Verlust von -0,652 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

NASDAQ-Wert Robinhood-Aktie wird nach schwachen Zahlen abverkauft: Cathie Wood bleibt trotzdem optimistisch und kauft massiv zu

Robinhood-Aktie an der NASDAQ tief im Minus: Robinhood mit Gewinn - Umsatz unter Erwartungen

Ausblick: Robinhood stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor