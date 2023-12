Robinhood Aktie News: Anleger schicken Robinhood am Vormittag ins Plus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Robinhood gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der MUN-Sitzung 1,5 Prozent auf 11,72 EUR zu.

Die Robinhood-Aktie stand in der MUN-Sitzung um 08:14 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 11,72 EUR. In der Spitze legte die Robinhood-Aktie bis auf 11,72 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,61 EUR. Zuletzt wurden via MUN 385 Robinhood-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,11 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.12.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Robinhood-Aktie liegt somit 3,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 7,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Robinhood-Aktie damit 60,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Robinhood am 07.11.2023. Der Verlust je Aktie lag bei -0,09 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,20 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 29,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 467,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 361,00 USD ausgewiesen worden waren.

Robinhood dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 25.01.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Robinhood einen Verlust von -0,652 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

NASDAQ-Wert Robinhood-Aktie wird nach schwachen Zahlen abverkauft: Cathie Wood bleibt trotzdem optimistisch und kauft massiv zu

Robinhood-Aktie an der NASDAQ tief im Minus: Robinhood mit Gewinn - Umsatz unter Erwartungen

Ausblick: Robinhood stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor