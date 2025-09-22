DAX23.642 +0,5%ESt505.482 +0,7%Top 10 Crypto15,57 +2,2%Dow46.493 +0,2%Nas22.710 -0,4%Bitcoin95.792 +0,3%Euro1,1792 -0,1%Öl68,03 +2,2%Gold3.780 +0,9%
KI-Fantasie: DAX fester -- Wall Street uneins -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase -- D-Wave, Droneshield, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag
Apple und NVIDIA geben Rückenwind: Zuliefereraktien wie TSMC und Foxconn legen kräftig zu
Robinhood im Fokus

Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood am Dienstagnachmittag im Aufwind

23.09.25 16:10 Uhr
Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood am Dienstagnachmittag im Aufwind

Die Aktie von Robinhood zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Robinhood-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 126,70 USD zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das Robinhood-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 126,70 USD. Die Robinhood-Aktie zog in der Spitze bis auf 127,73 USD an. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 125,41 USD. Bisher wurden via NASDAQ 928.073 Robinhood-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 127,73 USD markierte der Titel am 23.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der Robinhood-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,06 USD. Dieser Wert wurde am 04.10.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 82,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Robinhood seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Robinhood am 30.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,42 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Robinhood 0,21 USD je Aktie verdient. Robinhood hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 997,00 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 44,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 688,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Robinhood dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,64 USD je Aktie in den Robinhood-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Robinhood und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar

