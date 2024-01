Robinhood Aktie News: Robinhood tendiert am Vormittag seitwärts

Notierung im Fokus

Die Aktie von Robinhood zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Die Robinhood-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt bei 9,89 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 08:05 Uhr bei der Robinhood-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Frankfurt-Handel nahezu unverändert bei 9,89 EUR. Die Robinhood-Aktie zog in der Spitze bis auf 9,99 EUR an. Die Robinhood-Aktie sank bis auf 9,89 EUR. Bei 9,99 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 50 Robinhood-Aktien.

Am 20.12.2023 markierte das Papier bei 12,21 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Robinhood-Aktie damit 19,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 17.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 7,26 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Robinhood-Aktie 36,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Robinhood gewährte am 07.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,09 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,20 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 29,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 467,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 361,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.02.2024 erfolgen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Robinhood 2023 einen Verlust in Höhe von -0,646 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

