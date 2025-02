Robinhood Aktie News: Investoren fliehen am Nachmittag aus Robinhood

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Robinhood. Zuletzt fiel die Robinhood-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 7,2 Prozent auf 46,35 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 7,2 Prozent auf 46,35 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Robinhood-Aktie bis auf 46,26 USD. Bei 47,45 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 2.309.653 Robinhood-Aktien gehandelt.

Am 15.02.2025 markierte das Papier bei 66,07 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Robinhood-Aktie derzeit noch 42,55 Prozent Luft nach oben. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 13,98 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 69,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Robinhood-Aktie.

Robinhood-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Robinhood ließ sich am 12.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,04 USD gegenüber 0,03 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,01 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 110,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Robinhood einen Umsatz von 481,00 Mio. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 07.05.2025 dürfte Robinhood Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,46 USD je Robinhood-Aktie.

